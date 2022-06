La Juve accelera per il gioiello: Atletico battuto

La Juventus scavalca l’Atletico Madrid per il gioiello argentino: colpo da 30 milioni di euro

Come ogni stagione in Serie A vengono fuori giocatori di grande talento nei club di media e bassa classifica che diventano puntualmente oggetto del desiderio di molti club durante il calciomercato estivo.

Questa volta è il caso di Nahuel Molina, esterno dell’Udinese, reduce da una stagione sorprendente. I suoi numeri sono a dir poco superlativi: 8 gol e 5 assist stagionali, tra i migliori dei top 5 campionati europei per numeri. L’argentino classe ’98 ha rappresentato la vera arma segreta della squadra di Cioffi, mettendo in mostra doti atletiche e grandi qualità tecniche. Il talento scuola Boca Juniors si è guadagnato l’attenzione di molti top club italiani e non solo e sembra ormai destinato a lasciare l’Udinese.

La Juventus supera l’Atletico per Molina

Nonostante il contratto fino al 2026, potrebbe essere già terminata l’avventura di Molina a Udine. Su di lui è forte l’interesse dell’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ Simeone vede in Molina il profilo ideale per ricoprire la corsia di destra. La sua ottima propensione offensiva e la sua confidenza col gol lo rendono un calciatore molto in linea con la Liga.

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, però, su Molina c’è anche la Juventus che avrebbe già un accordo col calciatore. I bianconeri sono disposti a sborsare circa 30 milioni di euro per garantirsi uno dei giovani terzini destri più interessanti del panorama europeo. La ‘Vecchia Signora’ accelera e scavalca l’Atletico.