Conte punta il mirino nell’Inter: contatti avviati per il big

Antonio Conte ha lasciato l’Inter ormai un anno fa, ma ancora non si dimentica dei suoi talenti: assalto al big e contatti in corso

Calciomercato estivo già molto acceso, nonostante l’ufficialità per i trasferimenti potrà avvenire solo dal primo luglio in poi. In casa Inter si lavora per mettere a segno diversi colpi a zero in questo periodo, ma non solo. Tra tutti il nome più noto rimane quello di Paulo Dybala, che entro fine mese svelerà la sua destinazione, che potrebbe essere proprio l’Inter.

Nel frattempo però Marotta e Inzaghi dovranno stare attenti anche a eventuali assalti per i gioielli presenti in rosa. Chi ha già messo gli occhi su qualche nerazzurro sembrerebbe essere Antonio Conte, ex tecnico dell’Inter, che avrebbe puntato un big. Contatti tra ‘Spurs’ e nerazzurri già avviati.

Calciomercato Inter, Bastoni nel mirino di Conte: avviati i contatti

Il calciomercato riserva sempre mille sorprese, con l‘Inter che oltre a trovare rinforzi dovrà anche cercare di guardarsi dagli assalti dei top club europei ai propri big. In particolare a puntare il mirino tra i nerazzurri sembrerebbe essere Antonio Conte, che non ha dimenticato molti dei protagonisti della sua cavalcata scudetto.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, il Tottenham avrebbe avviati i contatti con l’Inter per Alessandro Bastoni. Il difensore classe ’95 è uno dei punti fermi della difesa nerazzurra, ma Conte lo vorrebbe per rinforzare la propria retroguardia. La richiesta dell’Inter per ora sarebbe di circa 60 milioni. Vedremo se gli ‘Spurs’ faranno lo sforzo economico per accontentare il proprio tecnico italiano.