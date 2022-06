L’addio è deciso, così la Juventus si riprende Morata

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi entusiasmanti: Alvaro Morata potrebbe tornare, maxi affare in Spagna

Novità interessanti in casa Juventus con il club bianconero che potrebbe pensare nuovamente all’attaccante spagnolo, Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, di proprietà dell’Atletico Madrid, potrebbe così continuare a vestire la maglia bianconera. L’affare sarebbe sul punto di andare in porto grazie anche all’addio di Juan Cuadrado, pronto a sbarcare in Spagna da Simeone. L’addio sembra ormai già deciso con un maxi affare in Liga: l’attaccante spagnolo si è trovato molto bene a Torino dopo il suo ritorno. A gennaio era pronta la cessione al Barcellona, che poi ha cambiato strategia per rinforzare il reparto offensivo. Il riscatto da parte del club bianconero si aggira intorno ai 35 milioni di euro: così l’escamotage potrebbe esserci con l’inserimento del jolly colombiano, che può agire sia da terzino destro che in una posizione più avanzata.

Calciomercato, Cuadrado la chiave giusta per Morata

Il laterale colombiano, Juan Cuadrado, aveva rinnovato in maniera automatica il suo contratto con la Juventus: il suo ingaggio di circa 5 milioni non rientrebbe più nei piani della società bianconera e potrebbe dire addio in estate. Lui potrebbe essere la chiave per rivedere Alvaro Morata in maglia bianconera: l’attaccante spagnolo è tornato ad essere decisivo anche in Nazionale con il Ct Luis Enrique. Nelle ultime sfide stagionali lo stesso Allegri l’ha provato al fianco di Vlahovic agendo in questo modo a sinistra nell’attacco della Juventus. Il suo futuro potrebbe essere ancora in maglia bianconera con Cuadrado pronto anche a volare in Spagna in uno scambio suggestivo.