Il rinnovo ora è cosa fatta: Juve e Milan, c’è la data

Nulla da fare per Milan e Juventus, il calciatore rimarrà in Spagna

Un obiettivo comune di Milan e Juventus riguardava un calciatore apparentemente in uscita dalla Liga. Nonostante le numerose voci, però, il difensore e/o centrocampista ha deciso di rinnovare con il suo club, accettando anche una cifra a ribasso.

Stiamo parlando di Sergi Roberto, fedelissimo di Xavi e da sempre al Barcellona. Il suo amore per i colori blaugrana gli ha fatto intraprendere l’ennesima scelta di vita che antepone la passione al denaro. Il classe ’92 prolungherà il suo contratto sino al 2024, riducendosi l’ingaggio di circa il 60%. A riportarlo è il ‘Mundo Deportivo’, che spiega, come se ce ne fosse ancora bisogno, l’incredibile legame tra Sergi Roberto e il Barcellona.

Sergi Roberto, ecco la data del rinnovo

Il giocatore aveva proposte un po’ da tutt’Europa e anche Milan e Juventus erano interessate, specie per la sua polivalenza in campo. Da quanto emerge, però, la sua firma è questione di giorni: venerdì sembra essere la data prescelta dal presidente Laporta per la conclusione della trattativa.

Xavi potrà godersi il suo pupillo ancora per un po’ quindi, con buona pace della Serie A. La breve durata del rinnovo, però, potrebbe riaprire vicende di calciomercato molto a breve. Vedremo cosa succederà tra gennaio e la prossima estate.