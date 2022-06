UFFICIALE, torna ‘a casa’: ecco l’annuncio del nuovo tecnico

Risolto contrattualmente da tempo il rapporto col tecnico della passata stagione, il club ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di un ‘ritorno’

Grandi movimenti sulle panchine di Serie A. Appena termnata la stagione infatti, Udinese e Verona – e a stretto giro anche l’Empoli – hanno comunicato di aver risolto contrattualmente il rapporto lavorativo coi tecnici che avevano brillantemente condotto le rispettive squadre verso i loro obiettivi stagionali. Facendo talvolta anche più del previsto.

Proprio la società friulana, che attendeva che l’allenatore individuato per il nuovo corso, si liberasse, ha annunciato nella giornta di martedì di aver trovato l’accordo con lo stesso. Per il tecnico si tratta di un ritorno nella squadra con cui, da giocatore, ha disputato ben 87 gare in Serie A.

Udinese, UFFICIALE la nomina di Sottil nuovo allenatore

Con questa nota, pubblicata sul profilo Twitter del club, l’Udinese ha annunciato Andrea Sottil come nuovo tecnico della prima squadra. Di seguito il cominicato ufficiale del club.

“Un cerchio che si chiude, passato e presente si intrecciano per continuare la grande storia bianconera.

Udinese Calcio è lieta di riabbracciare Andrea Sottil. È lui, infatti, il nuovo allenatore della Prima Squadra: ha siglato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva“, si legge sul sito dei friulani.