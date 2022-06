Leao al Real Madrid, decisione presa: Ancelotti ha il suo attaccante

Prima al centro di voci che lo hanno accostato al PSG, Rafael Leao ha smosso l’interesse anche del Real Madrid: ecco cosa bolle in pentola

Protagonista di un’annata eccezionale – da molti definito come il vero uomo Scudetto del Milan – Rafael Leao ha attirato su di sè l’interesse di mezza Europa. Il suo talento – per molti ancora non del tutto esplorato – ha scatenato indiscrezioni di mercato che hanno in qualche modo ‘costretto’ il Milan ad accelerare la pratica per il rinnovo. La clausola da 150 milioni di euro è ad un passo dall’essere sottoscritta, ma nel frattempo il telefono di Paolo Maldini continua ad essere bollente.

Tra i club maggiormente interessati al calciatore lusitano, il Real Madrid occupa un posto di rilievo. Dalla fumata nera dell’affare Mbappé del resto, le Merengues si sono messe a caccia di un nuovo campione da regalare a Carlo Ancelotti. Il ritardo nell’entrata in scena ha però comportato un rafforzamento del fortino rossonero, che ha chiuso a doppia mandata la porta per una possibile partenza del portoghese. Il pluridecorato tecnico italiano avrebbe trovato il modo di consolarsi. Un suo ex giocatore infatti potrebbe ben presto raggiungerlo al campo di allenamento di Valdebebas.

Sfuma la pista Leao, Ancelotti riabbraccia Richarlison

La stagione di Richarlison, attaccate brasiliano dell’Everton, ha certamente risentito del difficile campionato dei Toffees, salvatisi solo alla penulitma giornata grazie alla fantastica rimonta casalinga contro il Crystal Palace. Il verdeoro, a cui il club della Merseyside potrebbe ora andar stretto, è destinato a cambiare aria. Intermediari di mercato hanno proposto il sudamericano proprio al Real, forti della stima e del proficuo rapporto di collaborazione tra il giocatore e mister Ancelotti risalente alla comune esperienza proprio all’Everton.

Il tecnico italiano non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Richarlison, e sarebbe felice di ribbracciarlo in quel di Madrid. Il costo dell’operazione poi, che non dovrebbe superare i 60 milioni, garantirebbe alla ‘Casa Blanca’ altro margine di liquidità per arrivare agli altri obiettivi di mercato designati, tra cui spicca Aurelien Tchouameni.