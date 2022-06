Inter, futuro Bastoni deciso: annuncio UFFICIALE

Il futuro di Alessandro Bastoni è stato messo in discussione in queste prime settimane di calciomercato: arriva l’annuncio ufficiale

Inter che vuole tornare protagonista del calciomercato estivo e della prossima Serie A. Lo scudetto quest’anno è sfumato all’ultima giornata, ma il prossimo anno i nerazzurri vorranno tornare campioni d’Italia. Durante la sessione estiva per i trasferimenti però non ci sarà spazio solo per gli arrivi, ma servirà anche qualche addio.

Ad attirare su di sé l’attenzione di diversi club sembrerebbe essere Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter infatti dopo un’ottima stagione sarebbe finito nel mirino di alcune squadre come il Tottenham di Antonio Conte. A sciogliere i dubbi sul suo futuro ci ha pensato il suo agente con un annuncio su ciò che accadrà.

Calciomercato Inter, agente Bastoni: “Resta sicuramente”

Inevitabilmente i big dell’Inter tornano a essere al centro del calciomercato estivo. Diversi club hanno messo nel mirino alcuni giocatori nerazzurri, in particolar modo Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter infatti sembrerebbe essere finito soprattutto nel mirino del Tottenham di Antonio Conte.

A spegnere ogni voce di calciomercato attorno a Bastoni ci ha pensato il suo agente, Tulio Tinti, che all’uscita dal quartier generale dell’Inter ha dichiarato ai giornalisti presenti: “Bastoni resta sicuramente all’Inter. Ha un contratto ed è felice di giocare con i nerazzurri”. Dunque non ci sono più dubbi, a meno di clamorosi stravolgimenti, Bastoni resta un punto fermo dell’Inter.