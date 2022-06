Zaniolo ‘mollato’: la scelta della Juventus è già stata fatta

Nicolò Zaniolo è pronto a cambiare squadra: la Juventus ha fatto già la sua scelta per rinforzare il reparto offensivo in ottica futura

Novità importanti per il club bianconero in vista della prossima stagione: la Juventus vuole regalare un esterno offensivo a Massimiliano Allegri da affiancare a Dusan Vlahovic.

Dopo il colpo a gennaio, anticipando tutti, con l’attaccante serbo, la Juventus non vuole perdere ulteriore tempo: Nicolò Zaniolo è stato seguito a lungo, ma il club bianconero avrebbe già fatto la sua scelta, soprattutto in caso di rifiuto da parte del talentuoso giocatore argentino, Angel Di Maria, pronto a sposare anche il progetto del Barcellona.

La Juventus avrebbe così messo gli occhi sull’esterno offensivo del Sassuolo e della Nazionale italiana, Domenico Berardi, che ha deciso di cambiare aria andando via dalla compagine neroverde. Lo stesso Zaniolo sarebbe finito nel mirino del Milan per rinforzare il reparto d’attacco di Stefano Pioli: un colpo “Scudetto” interessante per essere protagonista così anche in campo europeo.

Calciomercato Juventus, da Zaniolo a Berardi: la strategia

Un’altra stagione da incorniciare per Domenico Berardi, che ha messo a segno ben 15 gol conditi da 17 assist vincenti. Un giocatore che è diventato ormai maturo ed è pronto a qualsiasi salto di qualità per confermandosi così ad altissimi livelli dopo l’Europeo vinto con la maglia dell’Italia. Il suo futuro potrebbe essere a Torino seguendo il suo amico Manuel Locatelli, che ha vestito la casacca bianconera già a partire dalla scorsa stagione. Un altro affare possibile sull’asse Sassuolo-Juventus.