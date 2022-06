Il Chelsea saccheggia la Serie A: 200 milioni e triplo colpo

Il Chelsea continua a lavorare in ottica futura per allestire una rosa super competitiva: Tuchel guarda in Serie A con un triplo colpo da urlo

Il campionato italiano sta tornando alla ribalta mettendo in luce i migliori giocatori in circolazione: così il Chelsea potrebbe pensare a tre innesti da urlo del campionato italiano.

Il Chelsea, dopo il cambio di proprietà, potrebbe spendere sul fronte calciomercato circa 200 milioni e starebbe pensando ad un triplo corpo: de Vrij-Barella-Leao. Il primo è sempre più lontano dall’anno dopo una stagione anche con qualche infortunio di troppo; il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana è sempre un punto di riferimento della formazione nerazzurra. Infine, Leao è cresciuto in maniera esponenziale diventando micidiale anche in zona gol diventando protagonista assoluto per la vittoria dello Scudetto targato Stefano Pioli.

Calciomercato, il Chelsea pensa ad innesti da urlo

Il Chelsea è pronto a sborsare tanti milioni per preparare un triplo colpo da urlo in vista della prossima stagione. Dopo il cambio di proprietà, il club inglese starebbe pensando anche all’addio di Romelu Lukaku, che non si è trovato a suo agio sotto la gestione di Thomas Tuchel. Idee suggestive in ottica futura con i Blues che intendono pescare nuovamente in Serie A pensando ad innesti di livello assoluto: De Vrij, Barella e Leao sono i tre profili da urlo nel mirino del prestigioso club inglese.