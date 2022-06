Mendes allontana Leao: incontro con il top club

Rafael Leao continua ad essere uno dei giocatori più ambiti in Europa

Ancora sirene di mercato per il Milan, ancora per Rafael Leao. Il talento portoghese, dopo la grandissima annata, sta diventando il gioiello più ricercato di tutto il calciomercato europeo. A dare ossigeno a questo fuoco ci pensa il suo super procuratore, Jorge Mendes.

L’annata del numero diciassette è stata di consacrazione. Da estrosa luce intermittente, Leao si è trasformato in un vero e proprio faro che ha illuminato spesso e volentieri la manovra offensiva del Milan, conducendola al gol o all’assist vincente. I suoi numeri sono emblematici: 11 gol, 10 assist oltre ad un apporto costante in zona decisiva, che hanno fatto del portoghese il go-to-guy del Milan.

Le antenne di molti top club si sono drizzate e ora l’esterno è finito nel mirino di diverse squadre. Anche per questo motivo Maldini sta cercando in tutti i modi di blindarlo, ma trovare un accordo non è facile, specie con un procuratore come Jorge Mendes.

Mendes va dal Barcellona, sul piatto c’è anche Leao

Stando a quanto riporta ‘Sport’, il presidente Laporta e l’agente stesso si sarebbero incontrati nelle scorse ore. Sul piatto c’erano tre nomi in particolare: Bernando Silva, Ruben Neves e proprio Rafael Leao. Tre portoghesi, tutti desiderati da Xavi Hernandez, che potrebbero diventare i nomi centrali del prossimo Barcellona.

Da quanto emerge, però, l’incontro sarebbe stato più interlocutorio che altro. Abbozzare trattative al momento è complicato, specie per determinati giocatori che richiedono cifre monstre per essere strappati alle rispettive squadre. L’interesse, inutile negarlo, comunque c’è. I blaugrana sono alla ricerca di profili di spessore per il reparto offensivo e un uomo come Leao certamente farebbe al caso loro. Vedremo nelle prossime settimane se arriveranno novità su questo fronte.