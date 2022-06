Conte asfaltato: “Abbandonato per paura?”

Arriva un nuovo attacco nei confronti di Antonio Conte: l’ex Inter torna nel mirino, parole durissime per l’ex Ct

Il calcio giocato ha ormai lasciato il passo alla sessione estiva di calciomercato che registrerà non pochi cambiamenti tra le big del nostro calcio. Dal Milan campione d’Italia che punta a rinforzarsi per competere ancora per lo scudetto, ad Inter, Napoli e Juventus che non vogliono perdere ulteriore terreno nei confronti della squadra di Pioli in vista della prossima stagione.

Proprio in casa nerazzurra si ripartirà chiaramente da Simone Inzaghi, nonostante le voci sul suo futuro dopo lo scudetto sfumato. Il tecnico piacentino, dopo aver preso il posto di Antonio Conte, ha portato Coppa Italia e Supercoppa italiana in nerazzurro. Un bottino di tutto rispetto a differenza di quanto ottenuto al Tottenham dall’allenatore pugliese che, adesso, torna al centro di una dura critica.

Attacco senza sconti a Conte: le dichiarazioni

Il noto tifoso dell’Inter Giacomo ‘Ciccio’ Valenti, su Twitter, non ha risparmiato un durissimo attacco nei confronti dell’attuale tecnico degli ‘Spurs’. “Senti un po’ Antò… Ma se ti piacevano tutti i nostri giocatori, perché hai abbandonato per paura?“, lo sfogo di Valenti dopo che Conte ha portato a Londra Ivan Perisic.

L’ex nerazzurro, però, sembra intenzionato a puntare forte anche su Bastoni e Skriniar, con un tentativo concreto che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Conte, quindi, tenterà di proseguire la ‘spesa’ per il suo Tottenham ancora in casa Inter.

L’interrogativo sul perchè a questo punto il tecnico, da vincente, abbia lasciato la Milano nerazzurra diventa, dunque, a questo punto lecito.