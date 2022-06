La Juventus corre ai ripari: colpo in Serie A in attesa di Koulibaly

La Juventus si prepara a rivoluzionare la propria difesa e in attesa di Koulibaly è pronta a mettere a segno un colpo low cost in Serie A

Sarà certamente un calciomercato ricco di colpi di scena quello di questa estate. In casa Juventus, dopo l’addio di Chiellini, c’è bisogno di un suo erede. Oltre all’ormai ex capitano bianconero anche Matthijs de Ligt potrebbe essere sacrificato tra i protagonisti della retroguardia.

Nel mirino della Juventus sembrerebbe esserci Kalidou Koulibaly, big difensivo del Napoli con contratto in scadenza il prossimo anno. La situazione con il Napoli però è ancora da chiarire e in attesa del possibile assalto al centrale senegalese la Juventus potrebbe virare su un colpo low cost in Serie A.

Calciomercato Juventus, non solo Koulibaly: idea Acerbi per la difesa

Tra gli obiettivi del calciomercato estivo della Juventus c’è sicuramente trovare rinforzi per la retroguardia bianconera. L’obiettivo principale sembrerebbe essere Kalidou Koulibaly, il cui futuro al Napoli continua a essere un’incognita. Nel frattempo però la Juventus continua a pensare a una soluzione per sostituire anche Matthijs de Ligt, possibile difensore da sacrificare.

La soluzione per la retroguardia bianconera, in attesa dell’assalto a Koulibaly, potrebbe essere Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio potrebbe essere una soluzione low cost. Il centrale difensivo sembrerebbe aver rotto con la tifoseria biancoceleste e sarebbe pronto a fare le valigie per lasciare la capitale. Dunque in attesa di capire il futuro di Koulibaly, la Juventus potrebbe virare su Acerbi.