Nations League, pari a reti bianche tra Inghilterra e Italia: azzurri ancora in testa

Pareggio a reti bianche tra Inghilterra e Italia: termina così la terza gara della fase a gironi di Nations League per gli azzurri

L’Italia resta in testa al Gruppo 3 di Nations League: al Molineux Stadium di Wolverhampton non si va oltre lo 0-0 con la formazione di Southgate che, invece, resta sul fondo della classifica.

Un’altra prova della convincente dell’Italia che ferma sullo 0-0 l’Inghilterra nella terza partita di Nations League. Dopo il pareggio con la Germania ed il successo sull’Ungheria, la squadra di Mancini porta via un punto prezioso dall’insidiosa trasferta in terra inglese, restando in testa alla classifica del raggruppamento.

Al netto del risultato senza gol, le occasioni da rete non sono mancate da ambo i lati: azzurri pericolosi più volte – soprattutto nel primo tempo – con Frattesi in avvio di partita. Grande occasione anche per Tonali il quale ha trovato la respinta fortunosa di Ramsdale da due passi. Occasioni anche per i padroni di casa con i soliti Sterling, Rice, Abraham e Mount, quest’ultimo fermato solo dalla traversa. Gli azzurri torneranno in campo il prossimo 14 giugno in Germania, poi la sfida interna con l’Inghilterra e la gara conclusiva del girone in Ungheria il prossimo 26 settembre.

Inghilterra-Italia: risultato e tabellino

INGHILTERRA-ITALIA 0-0