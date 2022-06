Sprint improvviso, l’Inter ha in pugno il colpo

Ancora un nuovo innesto in casa Inter: summit terminato ed è sempre più vicino ai nerazzurri. Sprint improvviso nelle ultime ore

Un nuovo colpo per la dirigenza nerazzurra con l’incontro terminato positivamente pochi minuti fa: era presente anche l’agente del giocatore.

Raoul Bellanova potrebbe vestire la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione. I nerazzurri avrebbero sondato nei giorni scorsi il profilo del giovane laterale del Cagliari, che è stato riscattato dal club sardo nei giorni scorso. Ora il prodotto settore giovanile del Milan potrebbe tornare a Milano, questa volta sponda nerazzurra dopo l’exploit in Serie A proprio con la compagine sarda.

I mesi migliori sono coincisi con la gestione di Walter Mazzarri nel suo credo tattico, 3-5-2. Simone Inzaghi avrebbe dato il suo ok per puntare sul laterale italiano: pochi minuti fa è terminato anche l’incontro tra le due società, dove era presente anche l’agente del giocatore. Il tutto è avvenuto in un albergo milanese con la collaborazione attiva di Ausilio e Baccin per il club milanese, mentre per il Cagliari c’era Capozucca. Un’alternativa importante per la fascia destra per puntare su un profilo entusiasmante e davvero molto giovane.

Calciomercato Inter, Bellanova sempre più vicino

Dopo la retrocessione in Serie B, il Cagliari ha bisogno di monetizzare allestendo così una rosa competitiva per la cadetteria facendo a meno dei suoi talenti pregiati. Sulle sue tracce non c’era solo l’Inter, ma nelle ultime c’è stato lo sprint decisivo da parte del club nerazzurro pronto a chiudere nei prossimi giorni. Dopo l’addio di Perisic, la società milanese vorrebbe regalare un innesto di valore e di prospettiva da consegnare a Simone Inzaghi.