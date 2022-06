L’ex Serie A per Dumfries: Marotta è categorico

Il futuro di Dumfries potrebbe essere lontano da Milano: arriva la proposta di scambio dal top club inglese

L’Inter ha chiuso un’annata con due nuovi trofei in bacheca e lo scudetto che, all’ultima giornata, è finito sulla sponda rossonera del Naviglio. Una stagione comunque decisamente positiva per gli uomini di Simone Inzaghi che, in vista dell’anno prossimo, non voglio perdere terreno verso chi come Milan, Juventus e Napoli sta già lavorando ai rinforzi da concretizzare nelle prossime settimane di calciomercato. Beppe Marotta è al lavoro, mentre il nome di Paulo Dybala è sempre più vicino ai colori nerazzurri.

Oltre alle entrate, però, occhio alle uscite visto che le casse dell’Inter hanno bisogno di almeno una cessione illustre per tornare a respirare. Si parla di Skriniar, de Vrij e Lautaro Martinez: tra i profili più ricercati, però, vi è anche quello di Denzel Dumfries. Il terzino olandese, dopo una prima fase complicata, si è preso la fascia destra di Inzaghi con prestazioni da vero big.

L’Arsenal su Dumfries: lo scambio non si fa

Le società di tutta Europa non sono rimaste indifferenti davanti alla crescita di Dumfries: in tal senso, arriva l’offerta di scambio. La valutazione che l’Inter fa di Dumfries è di circa 35-40 milioni di euro. A farsi avanti nei prossimi giorni potrebbe essere l’Arsenal. Mikel Arteta ricerca un profilo di peso proprio in quella zona del campo e, per convincere la società di Steven Zhang a lasciar partire l’ex PSV, ha pronta una suggestiva proposta di scambio. Sul piatto c’è Takehiro Tomiyasu, difensore centrale arrivato dal Bologna per poco meno di 20 milioni un anno fa.

I ‘Gunners’, dunque, arriverebbero a sacrificare il giapponese pur di provare a portare Dumfries a Londra. Un’idea che, tuttavia, non piace affatto a Marotta. Il dirigente nerazzurro ha alzato un muro e non è interessato allo scambio che vedrebbe Dumfries allontanarsi dalla squadra di Simone Inzaghi.

Tomiyasu in questa stagione ha collezionato 23 presenze tra campionato e coppe, con 1 assist vincente e 1782′ agli ordini di Arteta: lo scambio con Dumfries, però, difficilmente vedrà la luce.