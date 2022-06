Conte si prende Zaniolo: Paratici sa come fregare Juventus e Milan

Nicolò Zaniolo nel mirino del Tottenham di Conte: Fabio Paratici sa come può fregare Juventus e Milan, scambio in vista

E’ Nicolò Zaniolo uno dei nomi più chiacchierati in questo calciomercato. Legato alla Roma fino al 2024 e con la trattativa per il rinnovo che non parte, il calciatore potrebbe lasciare la Capitale in estate.

Per lui i giallorossi non faranno barricate nel caso dovesse arrivare un’offerta in linea con la valutazione della società (circa 50 milioni). Juventus e Milan, in tempi diversi, sono state accostate a Zaniolo, anche se un vero e proprio assalto non è ancora arrivato. Le due società potrebbero però essere ‘fregate’ dal Tottenham di Antonio Conte.

Gli ‘Spurs’, infatti, sono pronti a far partire l’assalto per il 22enne di Massa con Fabio Paratici che sta valutando la possibilità di proporre uno scambio alla Roma.

Calciomercato Juventus e Milan, Zaniolo da Conte con lo scambio

Il Tottenham vuole Nicolò Zaniolo per la prossima stagione. Da Londra potrebbe partire una offerta da venti milioni di euro più il cartellino di Bergwijn. L’olandese non rientra nei piani di Conte ed è un profilo che farebbe comodo alla squadra di Mourinho. Proprio con lo ‘Special One’ l’ex Psv è approdato agli Spurs, collezionando in totale 46 presenze e tre gol.

La proposta londinese però ha un duplice ostacolo da tenere in considerazione. Il primo riguarda la Roma che vorrebbe monetizzare dalla cessione di Zaniolo e per questo vorrebbe cedere il 22enne per un’offerta esclusivamente cash. Il secondo riguarda lo stesso calciatore che vorrebbe restare in Italia e non è molto convinto di un trasferimento all’estero, come raccontato da Calciomercato.it. Intanto però il Tottenham si fa avanti: Juventus e Milan avvisate, c’è Conte sulla strada che porta a Zaniolo.