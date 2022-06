Affare da 80 milioni, via libera per Milan e Juventus

Il calciatore è scontento del poco spazio a disposizione, ora Milan e Juventus si fanno avanti per raggiungere l’intesa ma è contesa

Tutti i grandi campioni alternano momenti di gloria ad altri in cui preferirebbero estraniarsi da ogni contesto mediatico per poter ripartire a lavorare sodo in vista della stagione successiva. Questo però potrebbe non essere il caso di uno dei calciatori più talentosi di cui dispone il Liverpool al momento. Non ancora.

Roberto Firmino, infatti, è piuttosto scontento del poco spazio concessogli da Klopp nel corso della passata stagione. Con l’arrivo di Darwin Nunez dietro un esborso da circa 100 milioni di euro, il fantasista brasiliano potrebbe vedere il suo minutaggio ridursi all’osso per fungere da comprimario. Dunque la sua entourage è in fase di valutazione per soluzioni alternative al permanere in maglia ‘Reds’ per un altro anno ancora.

Dall’Italia si intensificano le occhiate d’interesse di Milan e Juventus. I Campioni d’Italia uscenti potrebbero infatti prendere in seria considerazione la sua firma qualora saltassero all’ultimo le operazioni in ingresso di Origi e Scamacca. I bianconeri, invece, devono fare i conti con la questione legata al riscatto di Morata dall’Atletico Madrid. In ogni caso, i conti reali da quantificare sarebbero ben altri: il Liverpool fissa il prezzo ad 80 milioni di euro. Non una passeggiata, ma con delle scelte oculate si potrebbero raggiungere più agevolmente.