La Juve sfrutta Demiral per lo scambio: cosa manca per il sì

La Juventus sfrutta Merih Demiral per imbastire uno scambio: ecco il punto e cosa manca per la chiusura

Il calciomercato dei difensori è piuttosto attivo in questa fase, da Skriniar a Koulibaly, da Bremer a Milenkovic, da Bellanova a Demiral.

Proprio Merih Demiral, reduce da un’ottima stagione in prestito all’Atalanta, non verrà riscattato dal club bergamasco. Il difensore turco è di proprietà della Juventus che lo riprenderà per cercare di utilizzarlo come pedina di scambio. Se pur i bianconeri abbiano bisogno di intervenire sul reparto difensivo dopo l’addio di Giorgio Chiellini, non considerano Demiral una prima scelta e stanno valutando diverse alternative.

Juventus, tentativo di scambio Demiral-Kostic

La Juventus sta pensando di inserire Demiral in qualche trattativa per arrivare ad uno degli obiettivi di mercato prestabiliti. Un’idea concreta dei bianconeri è quella di inserire il difensore turco nell’affare Filip Kostic. L’attaccante esterno classe ’92 è reduce da una stagione positiva con l’Eintracht Francoforte, chiusa con 7 gol e 15 assist tra Bundesliga ed Europa League.

La Juventus, però, valuta Demiral più di Kostic a livello economico. I bianconeri valutano il difensore classe ’98 circa 25 milioni di euro, Kostic invece 15 milioni. Al momento c’è distanza tra le parti ma la ‘Vecchia Signora’ vuole provare a mandare in porto lo scambio.