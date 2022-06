Il Real spaventa Inter e Milan: c’è la data per la firma

Il Real Madrid e Carlo Ancelotti hanno puntato il mirino anche su Milan e Inter per rinforzare la rosa: c’è la data del possibile acquisto

La cura Ancelotti ha funzionato. Il ritorno di Re Carlo è stato fondamentale per ritrovare compattezza e valorizzare al meglio tutti i calciatori, sia i giovani che quelli più esperti. Il lavoro prezioso svolto dal mister italiano ha portato il Real Madrid ad ottenere questi due risultati: Liga e Champions League. Insomma, un’annata niente male, soprattutto se si pensa al percorso meraviglioso (a tratti incredibile) della squadra blanca in campo europeo.

Le ‘Merengues’ non erano inizialmente favoriti per la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie e, come se non bastasse, hanno dovuto affrontare diverse delle big concorrenti in gara dagli ottavi di finale in avanti. Nonostante tutto, la decimoquarta è stata aggiunta alla vastissima collezione di trofei. E adesso è tempo di concentrarsi sul calciomercato, con la società spagnola già molto attiva. Alla fine è saltato l’approdo di Mbappe, che ha scelto di restare al Paris Saint Germain. Ufficializzati, invece, gli acquisti di Antonio Rudiger (parametro zero) e Aurelien Tchouameni (80 milioni più 20 di bonus), così come il rinnovo di Luka Modric fino al 2023. Il fuoriclasse croato continuerà a deliziare il suo pubblico e non solo ancora per un anno, poi verrà sostituito. A Madrid, in tal senso, si stanno già guardando attorno e avrebbero direzionato il mirino pure su Milan e Inter.

Calciomercato Milan e Inter, il Real punta Barella e Tonali

Stando a quanto si apprende dal portale ‘Fichajes.net’, ci sarebbero tre opzioni al momento per rimpiazzare l’ex Tottenham. Due di queste sarebbero Sandro Tonali e Nicolò Barella, punti fermi delle formazioni milanesi. L’altra pista porta in Germania, ossia Jude Bellingham del Borussia Dortmund.

I gioielli di Milan e Inter presentano entrambi una valutazione elevata, che si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Chiaramente le cugine lombarde non hanno la minima intenzione di privarsi di pedine così importanti nell’economia della squadra e faranno tutto il possibile per resistere ad eventuali attacchi. Ma l’interesse del Real Madrid pare sia concreto e il fascino dei ‘Blancos’ potrà senza dubbio incidere parecchio. In ogni caso, tutto è rimandato alla prossima estate, perciò i tifosi di Inter e Milan possono stare tranquilli ora.