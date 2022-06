Il Milan ha trovato l’attaccante: scambio in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli ha messo nel mirino il profilo di Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza di Silvio Berlusconi: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli si sta godendo la conclusione bellissima di una grande stagione. I rossoneri si sono infatti laureati campioni d’Italia e sono pronti, con la nuova gestione di Gerry Cardinale, a vivere una finestra di calciomercato da protagonisti.

L’obiettivo è quello di confermare il super risultato ottenuto in ambito nazionale e migliorare i primi segnali incoraggianti dimostrati in Champions League, considerando anche la prima fascia ottenuta in quanto squadra vincitrice del proprio campionato. Il Milan sta seguendo diversi profili in entrata. Nel mirino c’è Renato Sanches, centrocampista del Lille che dovrebbe prendere il posto di Franck Kessie, ma occhio anche a Sven Botman, difensore centrale e compagno di squadra del centrocampista portoghese. Due potenziali colpi che potrebbero far fare il vero e proprio salto di qualità alla società meneghina che però ha bisogno anche di rincalzi che possano far bene a partita in corso.

In quest’ottica va fatta molta attenzione al profilo di Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza neopromosso nel campionato italiano di Serie A sotto la presidenza di Silvio Berlusconi e la gestione di Adriano Galliani. Nato a Lussemburgo e con nazionalià portoghese, il bomber della squadra brianzola potrebbe essere un nome molto interessante per il Diavolo.

Calciomercato Milan, obiettivo Dany Mota: occhio allo scambio

Nel mirino del Milan potrebbe quindi finire Dany Mota Carvalho, valutato una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Per riuscire a trovare una sinergia con un club amico come il Monza, considerando soprattutto la presidenza Berlusconi e la gestione Galliani, i rossoneri potrebbero inserire all’interno della trattativa il profilo di Mattia Gabbia, difensore centrale italiano a caccia di spazio importante in vista della prossima stagione.