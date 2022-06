Germania-Italia vale anche per il mercato: osservato speciale per Allegri

La partita di Nations League di stasera Germania-Italia potrebbe dare spunti interessanti in casa Juventus per il mercato

La Juventus continua a ricercare profili per il suo reparto offensivo dopo l’addio di Paulo Dybala. Con l’affare Di Maria momentaneamente in stand-by, in attesa della sua risposta definitiva, i bianconeri guarderanno con un occhio di riguardo Germania-Italia stasera.

L’idea di Massimiliano Allegri, esplicitata in diverse interviste, di giocare con due esterni al fianco di Vlahovic sta prendendo sempre più piede, ma per farlo la dirigenza dovrà per forza andare sul mercato. Le cessioni degli esuberi in mezzo saranno fondamentali per creare un tesoretto da rinvestire in altri reparti, sempre che l’affare a zero con Paul Pogba si concretizzi.

Un giocatore di fascia che potrebbe far molto comodo al tecnico livornese giocherà stasera con la Germania. Si tratta di Jonas Hofmann, laterale di destra di proprietà del Borussia Moenchengladbach. Quest’anno il ventinovenne è stato protagonista di un’ottima stagione, che sta proseguendo anche in questa Nations League dove ha già segnato due gol.

Germania-Italia è la vetrina per Hofmann: ipotesi Juventus

Una sua grande dote sta sicuramente nella duttilità. Nel suo club, il tedesco gioca prevalentemente come attaccante esterno, dove ha anche segnato ben 12 gol in campionato. Con la sua nazionale Hofmann viene invece impiegato da Flick in un ruolo più difensivo, da laterale a tutta fascia che spesso si trasforma anche in terzino. Il tecnico ha già dichiarato di apprezzarne molto le doti proprio perchè “sa fare tutto”.

Nella Juventus Allegri potrebbe utilizzarlo come esterno di destra, sfuttandone la dedizione e lo spirito di sacrificio. Il suo contratto in scadenza 2023, inoltre, potrebbe aiutare la dirigenza bianconera nella trattativa. Sebbene al momento si tratti solo di una suggestione, l’ipotesi Hofmann-Juventus potrebbe prendere piede. La partita di questa sera per lui potrà essere una vetrina molto importante.