Addio Serie A: Ancelotti lo ha scelto

Il futuro del difensore è ormai scritto, il suo ritorno in Serie A non avverrà: Carlo Ancelotti lo ha scelto e rimarrà al Real Madrid

Il calciomercato estivo riserva sempre delle sorprese. Ancora non è ufficiale l’apertura della finestra dei trasferimenti, cosa che avverrà tra due settimane, ma diversi affari sono già stati definiti e il futuro di molti giocatori è già stato deciso. Anche in Serie A naturalmente ci saranno arrivi e addii.

Un importante addio potrebbe esserci nella Fiorentina, che con Vincenzo Italiano è tornata in Europa e sta costruendo la rosa per la prossima stagione. A fare le valigie però sarà un difensore, scelto da Ancelotti per il Real Madrid.

Niente Fiorentina o big di Serie A per Odriozola: Ancelotti lo tiene al Real Madrid

Un’ottima prima stagione in Italia per Alvaro Odriozola. Il terzino approdato alla Fiorentina in prestito dal Real Madrid in questa stagione ha collezionato 27 presenze, mettendo a segno un gol e un assist. Lo spagnolo ha aiutato la ‘viola’ a tornare in Europa, ma adesso dovrà tornare al Real Madrid.

La Fiorentina vorrebbe trattenere Odriozola, mentre sulle sue tracce ci sarebbero anche alcune big di Serie A. Ma il Real Madrid avrebbe deciso. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Ancelotti avrebbe deciso di trattenere Odriozola al Real Madrid come vice Carvajal, chiudendo così definitivamente le porte di un ritorno in Serie A dello spagnolo.