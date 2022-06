Il top player sta per cambiare maglia: PSG in pole

Un top player sarà libero il 30 giugno e il PSG è la prima candidata ad aggiudicarselo

Molti grandi calciatori sono prossimi alla scadenza di contratto. I legami con i rispettivi club sono in vigore fino al 30 giugno, da quel momento in poi i giocatori saranno liberi di scegliere la loro prossima destinazione.

Uno di questi è ovviamente Paul Pogba che dal primo luglio sarà atteso a Torino per legarsi nuovamente alla Juventus. Un altro top player prossimo al cambio di maglia è Ousmane Dembele. Su di lui, però, la situazione non è ancora chiara. Il francese non sembra intenzionato a prolungare il suo contratto col Barcellona. La Juventus a lungo ha tenuto sotto occhio la situazione dell’ex Borussia Dortmund ma adesso si è decisamente defilata. L’unico club che al momento sembra essere concretamente sulle tracce di Dembele è il Paris Saint-Germain.

Il PSG torna su Dembele

Come riportato dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, il PSG potrebbe rilanciare per Dembele dopo il momentaneo passo indietro. Nonostante il rinnovo di Kylian Mbappé, un altro francese del talento di Dembele farebbe molto comodo ai parigini. Il nuovo direttore sportivo Luis Campos sembra perplesso per le condizioni fisiche dell’attuale calciatore del Barcellona ma l’affare a parametro zero rimane possibile e al momento l’unica destinazione concreta per Dembele sarebbe Parigi.