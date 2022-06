Accelerata e scambio con l’ex Inter: Juventus messa al tappeto

Calciomercato che si infiamma e la Juventus potrebbe perdere un obiettivo: scambio con l’ex Inter in Spagna

Una Juventus da ricostruire per tornare grande durante questa sessione di calciomercato estiva. I bianconeri lavorano per colmare le lacune evidenziate durante una stagione sicuramente negativa, ma dalla quale si è comunque riusciti ad accedere alla prossima Champions League.

Tra i reparti più criticati durante la stagione e dove la Juventus ha più bisogno di rinforzi c’è sicuramente il centrocampo. Il mirino dei bianconeri sembrerebbe così essersi spostato in Spagna, dove interesserebbe Carlos Soler, centrocampista del Valencia. A rovinare i piani della Juventus però potrebbe essere l’Atletico Madrid tentando lo scambio con l’ex Inter.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid accelera per Soler: scambio con Kondogbia

Il futuro della Juventus deve iniziare a prendere piede sin da subito per costruire una squadra che alzi il livello per la prossima stagione. Tra gli obiettivi ci sarebbe quello di migliorare un centrocampo che durante la stagione ha lasciato molte perplessità. Così la Juventus sembrerebbe aver messo nel mirino Carlos Soler, centrocampista del Valencia pronto al grande salto e in scadenza di contratto nel 2023.

A rovinare i piani della Juventus però potrebbe inserirsi l‘Atletico Madrid. Infatti i ‘Colchoneros’ sembrerebbero aver messo nel mirino lo spagnolo e sarebbero pronti a proporre al Valencia lo scambio con Geoffrey Kondogbia, centrocampista ex Inter e proprio ex Valencia. Dunque con questo scambio i bianconeri potrebbero essere tagliati fuori dalla corsa a Soler.