Sfuma il colpo per il Milan: visite mediche con la big

Il Milan perde il treno per il centrocampista: la big lo accoglie per le visite mediche

In Serie A anche il Milan si sta muovendo concretamente sul mercato per cercare di costruire una rosa ancora più competitiva, capace di difendere il titolo di campioni d’Italia.

I rossoneri hanno già chiuso per Divock Origi che arriverà dal Liverpool e presto sosterrà le visite mediche. Paolo Maldini è ad un passo anche dal centrocampista portoghese Renato Sanches che potrebbe presto arrivare dal Lille. Il Milan è anche sulle tracce del giovane talento belga classe 2001 Charles De Ketelaere ma intanto sfuma un altro colpo a centrocampo. I rossoneri stavano seguendo da vicino un altro portoghese, Fabio Vieira, classe 2000 del Porto. Una big, però, sta per portarglielo via.

Fabio Vieira va all’Arsenal: addio Milan

Come riportato da ‘Actu Foot’, Fabio Vieira sarà un nuovo calciatore dell’Arsenal. Il centrocampista portoghese nella giornata di oggi è volato a Londra per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai Gunners. Un affare da 35 milioni di euro + 5 di bonus che manda fuori gioco il Milan e che presto sarà ufficializzato.

I rossoneri non hanno mai affondato il colpo per Vieira ma adesso dovranno virare su nuovi obiettivi in quel reparto. L’arrivo di Renato Sanches potrebbe essere un primo passo ma potrebbe non essere l’unica mossa in quel reparto.