PSG scatenato: doppio colpo da 110 milioni

Il club parigino è vicino al raggiungimento di un duplice accordo di mercato con Inter e Sassuolo, in ballo ci sono 110 milioni di euro

Sin dai tempi della gestione Leonardo, il PSG non si è mai risparmiato sul mercato piazzando sempre colpi di altissima levatura internazionale. Basti pensare che soltanto l’anno scorso il direttore sportivo è riuscito ad attirare a sé fuoriclasse del calibro di Donnarumma, Sergio Ramos e Messi.

Adesso la solfa non cambia neppure sotto la mano miracolosa di Luis Campos, subentrato da poco nel ruolo di direttore sportivo. A questo giro però il PSG preferirebbe puntare più sulla sostanza che sulla reputazione di un calciatore. Ed in lista, pronti per essere sviscerati, ci sono i cartellini di Milan Skriniar da una parte e Gianluca Scamacca dall’altra.

Il primo, roccioso difensore dell’Inter considerato tra i migliori del suo ruolo, potrebbe lasciare Milano con la benevolenza della dirigenza. È necessario, infatti, che almeno un big debba fare spazio ad innesti importanti come Lukaku e Dybala. Al momento sarebbe stata già rifiutata un’offerta da 50 milioni di euro più contropartita. L’Inter dunque chiede almeno 80 milioni di euro ma è improbabile che il PSG si spinga a tanto: potrebbe quindi giungere una nuova controfferta a metà strada.

Il secondo, centravanti di proprietà del Sassuolo con cui ha ben figurato in stagione, era inizialmente uno dei nomi caldi per vestire nerazzurro. Poi però l’apertura della possibilità di unire sotto un unico vessillo Lukaku, Dybala e Lautaro lo ha necessariamente accantonato ad una delle tante alternative. Lo stesso vale per il Milan, che ha tamponato il posto vacante in attacco con l’innesto di Origi. Nel contempo è divenuto priorità di Campos, il quale ne ha ampiamente discusso col ds neroverde Carnevali. L’idea sarebbe quella di chiudere la trattativa il prima possibile sulla base di un costo di trasferimento da 40 milioni di euro.

Calciomercato, Inter e Milan nulla di fatto: PSG sempre un passo avanti

La superpotenza de ‘Les Parisiens’ di Al-Khelaifi potrebbe cogliere la palla al balzo e staccare il doppio colpo di mercato per una cifra complessiva che oscilla intorno ai 110 milioni di euro. Tutte le parti coinvolte sono estremamente vicine nei contatti, per cui è probabile che il tutto si concluda positivamente nel giro di qualche settimana.