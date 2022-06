Inter, tutto fatto: altro colpo di Marotta

Fumata bianca sul fronte Inter: tutto fatto per il nuovo acquisto di Marotta

L’Inter al momento è una delle squadre più attive sul mercato. Non solo la coppia di big Lukaku-Dybala, Marotta sta lavorando sotto traccia per puntellare la rosa anche in altri reparti che necessitano più ampiezza.

Ecco perchè, stando a quanto riporta ‘Sky Sport’, è tutto fatto per l’acquisto di Raoul Bellanova. L’esterno di proprietà del Cagliari è reduce da un’ottima stagione dal punto di vista individuale, terminata però amaramente con la retrocessione. Il campionato, in ogni caso, è stato un trampolino di lancio importante: i riflettori si sono accesi sul classe 2000 che è diventato un obiettivo di Juventus, Roma e proprio Inter.

I nerazzurri, alla fine, pare l’abbiano spuntata. La volontà del calciatore di tentare un’esperienza in una big ha prevalso e il Cagliari ha dovuto lasciarlo partire poco dopo aver investito poco più di 500mila euro per riscattarlo dal Bordeaux.

Calciomercato Inter, preso Bellanova: le cifre

Nonostante un contratto fino al 2026, Bellanova diventerà un giocatore dell’Inter nella prossima stagione. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, simile proprio all’operazione fatta dal Cagliari l’anno scorso.

Sempre secondo ‘Sky Sport’, l’Inter investirà 3 milioni subito per il prestito, con un riscatto fissato a 7. Un complessivo di circa 10 milioni che Marotta pare intenzionato a spendere, soprattutto vedendo la spesa iniziale di 3 milioni. All’apertura del calciomercato Raoul Bellanova sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter.