Gattuso piomba in Serie A: colpo a zero, Juventus sorpassata

Rino Gattuso vuole iniziare alla grande la sua nuova avventura alla guida del Valencia: colpo a zero per il bomber

Dopo l’esonero al Napoli lo stesso Gattuso aveva trovato l’accordo con la Fiorentina, ma subito dopo ci sono state delle incomprensioni prima del deposito del contratto in Lega. Così il club viola ha puntato tutto su Vincenzo Italiano, che si era liberato rapidamente dallo Spezia. Ora per l’allenatore calabrese è arrivata l’occasione al Valencia: possibile assalto al goleador che si potrebbe liberare a parametro zero.

Come svelato dall’esperto di mercato, Ekrem Konur, sul suo profilo Twitter il Valencia starebbe preparando l’assalto ad Edin Dzeko, attaccante bosniaco, pronto a liberarsi a parametro zero dall’Inter. La società nerazzurra vorrebbe chiudere così per Romelu Lukaku, che vuole tornare ad essere protagonista in Serie A dopo l’avventura deludente con il Chelsea.

In questo modo Juventus e Napoli potrebbe essere sorpassate proprio dal club spagnolo, che vuole subito farsi sentire a partire dalla sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato, Dzeko pronto a cambiare aria

Dopo soltanto una stagione con la maglia dell’Inter, l’attaccante bosniaco è pronto a cambiare aria per essere sempre titolare. Con l’arrivo di Lukaku lo spazio per lui ssarebbe più ridotto e così potrebbe esserci anche la rescissione con la società milanese per liberarsi a parametro zero. Gattuso ha individuato nell’ex Roma il colpo perfetto per il reparto offensivo del Valencia. In questa stagione ha messo a segno 13 gol in 36 presenze complessive con l’Inter: un bottino sempre importante per il goleador che ha fatto la storia nella Capitale italiana con i colori giallorossi con sei stagioni da urlo.