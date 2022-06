Mourinho non lo vuole più, il Milan pronto allo scambio

Il Milan si allontana da Renato Sanches e propone lo scambio alla Roma per un big

Il Milan non ha ancora mosso passi concreti sul mercato ed è certamente tra le meno attive in Serie A. I ritardi per i rinnovi di Maldini e Massara stanno facendo slittare alcune operazioni di mercato.

Una delle trattative che più si è complicata è quella legata a Renato Sanches. Il centrocampista portoghese sembrava ad un passo dal Milan ma la trattativa è rallentata, favorendo l’inserimento del Paris Saint-Germain. I campioni d’Italia devono sostituire Kessié e stanno studiando anche soluzioni alternative in quel reparto, qualora l’attuale calciatore del Lille dovesse scegliere il PSG. I rossoneri, infatti, stanno guardando anche in Serie A e hanno puntato un centrocampista della Roma.

Il Milan offre Pobega alla Roma per Veretout

Il giocatore in questione è Jordan Veretout, finito ai margini delle gerarchie di José Mourinho nella seconda parte di stagione, dopo l’arrivo di Sergio Oliveira a gennaio. Adesso i giallorossi hanno accolto Nemanja Matic, giocatore di grande esperienza e affidabilità che potrebbe ridurre ancor di più lo spazio di Veretout.

Il Milan è interessato al centrocampista francese e avrebbe in mente di proporre una contropartita ai giallorossi. Si tratta di Tommaso Pobega, in prestito al Torino ma di proprietà dei rossoneri. Il classe ’99 potrebbe rappresentare una pedina di scambio allettante per la Roma che però non intende accettare contropartite ma solo cash.