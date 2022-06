Rinnovo Maldini, il Milan nel caos: “Conseguenza serie”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto col club rossonero e la situazione appare critica

Ci si aspettava certamente una situazione ben diversa dopo la conquista dello scudetto. E invece il Milan, a sorpresa, sta attraversando un periodo tutt’altro che in discesa. La causa? I rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara, la coppia che ha contribuito pesantemente allo straordinario successo in campionato. Entrambi i dirigenti hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ieri è avvenuto un altro vertice in modo da avvicinarsi alla fumata bianca.

Il ritardo delle firme chiaramente si ripercuote in ambito di calciomercato. Difatti, il ‘Diavolo’ rischia seriamente di perdere Renato Sanches, pista su cui i rossoneri stavano lavorando da tempo. Il Paris Saint Germain, spinto dalla volontà di Luis Campos, fa sul serio e a breve potrebbe presentare una cospicua offerta al Lille per battere la concorrenza. Allo stesso modo, non è affatto da escludere che saltino gli affari Botman e Noa Lang. Insomma, scenario poco piacevole, soprattutto considerando le premesse. Il numero uno di Red Bird, Gerry Cardinale, vuole proseguire il cammino con la dirigenza attuale, perciò i prolungamenti di Maldini e Massara alla fine dovrebbero arrivare.

Milan, Ordine su Maldini: “I contrasti avranno conseguenze serie”

È evidente, però, come ci siano delle divergenze di vedute con la nuova proprietà. Di conseguenza, viene natuarale chiedersi quale sarà effettivamente la disponibilità in ambito di trattative. Sull’argomento spinoso è intervenuto il giornalista Franco Ordine. Il collega si è espresso sulle pagine de ‘Il Giornale’, citando anche Adriano Galliani: “Indubbiamente un clima di questo tipo, che ricorda molto da vicino la conduzione a due teste dei tempi di Galliani e Barbara Berlusconi con esiti disastrosi, non depone a favore dell’immediato futuro. Quindi, al di là di cifre vere o presunte messe a disposizione e durata della fiducia dell’area tecnica, o il Milan si riacquista la preziosa unità tra le varie divisioni del club che ha caratterizzato le ultime due stagioni, o altrimenti i contrasti sotterranei porteranno a conseguenze serie“. La speranza dell’ambiente rossonero è che tutto possa risolversi in fretta.