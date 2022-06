Lukaku torna all’Inter, bocciatura a sorpresa

Romelu Lukaku è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter, ancora una volta. Il ritorno a Milano sembra ormai questione di ore, ma è arrivata subito la critica

L’attaccante belga del Chelsea ha voluto a tutti i costi di tornare in maglia nerazzurra, dove ha vissuto mesi entusiasmanti con la vittoria dello Scudetto.

Ora lo stesso Lukaku dovrà dimostrare nuovamente tutte le sue qualità mettendosi in gioco dopo l’annata deludente con la maglia del Chelsea sotto la gestione Tuchel.

Il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, ha rivelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista, non troppo positivo, circa il ritorno dell’ariete belga: “Il Lukaku che abbiamo visto in Italia è stata un’eccezione. E’ stato deludente al Chelsea e al Manchester United. Mi espongo: secondo me Lukaku non ripeterà il campionato dello Scudetto”.

Calciomercato Inter, la scommessa per Lukaku

La società nerazzurra ha cercato di sfruttare il suo momento negativo e la sua voglia di andare via. Lukaku, dopo la cessione di circa 110 milioni di euro, tornerà a Milano con un prestito oneroso di 8 milioni di euro più di 5 di bonus. Una nuova avventura per lui per mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi per tornare a gioire dopo una stagione alquanto deludente a livello personale. Tanta panchina con Tuchel con qualche gol senza entusiasmo: ora il suo futuro sarà di nuovo in Italia con la voglia di essere protagonista.