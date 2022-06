Non solo Ramsey, Pirlo chiama un altro bianconero

Dopo Aaron Ramsey, Andrea Pirlo potrebbe fare un tentativo per un altro bianconero in bilico alla Juventus. Tutti i dettagli

“Ho giocato con squadre importanti e ho contatti con tante persone nel mondo. E se sarà necessario, userò questi contatti per fare mercato”.

“Se sarà il caso cercherò di sfruttarli al meglio anche per questa nuova esperienza”. Presentandosi al Karagumruk, Andrea Pirlo non ha nascosto possibili contatti con club e agenti italiani per il mercato della società turca. L’ex allenatore della Juventus, alla seconda esperienza in panchina, potrebbe bussare proprio alla porta dei bianconeri e non solo. Nelle ultime ore è infatti circolato il primo nome che potrebbe seguire Pirlo in Turchia: si tratta di Aaron Ramsey, come anticipato su Calciomercatonews.com. Ma non solo. Ecco un altro bianconero che potrebbe finire nel mirino del tecnico e del Karagumruk.

Calciomercato Juve, Pirlo chiama Rugani

È in bilico alla Juventus anche Daniele Rugani. Il difensore centrale, riserva nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, potrebbe essere attratto dall’esperienza in Turchia e dal nuovo ruolo da protagonista che gli offrirebbe Andrea Pirlo, con un posto da titolare quasi sicuramente assicurato. La società bianconera, dal canto suo, non si opporrebbe alla cessione di Rugani di fronte ad un’offerta di circa 5-10 milioni di euro. Molto dipenderà ovviamente anche dalla volontà del giocatore. Staremo a vedere.