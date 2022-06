Sprint Roma per Frattesi: incontro a Milano

Davide Frattesi è sempre più vicino alla Roma: l’esito dell’incontro

Uno dei nomi balzati fuori con più costanza in tema calciomercato durante la stagione è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista si è messo nuovamente in luce al Sassuolo dopo una grandissima stagione in Serie B al Monza, destando l’interesse di numerose squadre. Quando il campionato era ancora in corso, l’Inter sembrava essere la più attiva, ma ad oggi le cose sono cambiate.

A prendere le redini sul futuro del calciatore è la Roma di Josè Mourinho. Dopo l’acquisto a parametro zero di Matic, i giallorossi sono vicini a rinforzare ulteriormente la mediana. Qualche ora fa, a Milano, c’è stato l’incontro tra il general manager Tiago Pinto e l’agente del calciatore Giuseppe Riso.

Da quanto filtra, l’esito pare essere positivo, con la Roma che procederà nei contatti con il Sassuolo per imbastire la trattativa. Frattesi, romano di nascita, sembra propenso a ritornare proprio lì dove tutto era iniziato, avendo militato nelle giovanili del club capitolino dal 2014 al 2017, prima di approdare proprio ai neroverdi. (e con una precedente esperienza alla Lazio).

Frattesi-Roma, le cifre

Per quanto riguarda il lato economico, Carnevali chiede ben 30 milioni di euro per Frattesi. La Roma dal canto suo ha il vantaggio di detenere ancora il 30% sulla futura rivendita e ha quindi la possibilità di ‘ammortizzare’ il suo costo. Nonostante ciò, la base di partenza è molto più bassa per Tiago Pinto, che vorrebbe restare sui 22-23 milioni.

I contatti tra le parti, comunque, saranno aggiornati nei prossimi giorni. La trattativa pare ben avviata e la sensazione è che la Roma sia pronta ad investire e puntare molto su Frattesi sia per la prossima stagione che per gli anni a venire.