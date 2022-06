Mandragora aiuta la Juventus: sorpasso all’Inter

La Juventus può sfruttare Rolando Mandragora per piazzare il sorpasso all’Inter: l’idea bianconera può trovare terreno fertile

Tornare in bianconero e diventare una carta importante per il mercato della Juventus. Potrebbe essere questo il destino di Rolando Mandragora, centrocampista in forza al Torino lo scorso anno. I granata non hanno esercitato il diritto di riscatto ed ora stanno provando a trovare un accordo con i bianconeri per farlo restare agli ordini di Juric.

Missione tutt’altro che semplice perché la distanza tra le parti resta e perché la Juventus potrebbe ‘sfruttare’ proprio Mandragora in un’altra operazione di mercato, mandando gambe all’aria i piani dell’Inter. Non è un segreto che Allegri attenda anche un rinforzo nel reparto arretrato e c’è un obiettivo dell’Inter che può essere un profilo gradito anche dalle parti della Torino bianconera.

Calciomercato Juventus, Mandragora per arrivare a Milenkovic

E’ Nikola Milenkovic il possibile rinforzo per la difesa che la Juventus vuole soffiare all’Inter. Ventiquattro anni, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe lasciare Firenze in estate davanti all’offerta giusta. Da tempo, il serbo è stato individuato dai nerazzurri come possibile rimpiazzo di Skriniar, ma il suo nome piace anche ai bianconeri.

Così Cherubini potrebbe sfruttare l’interesse della Fiorentina per Mandragora per provare a sorpassare l’Inter: con il centrocampista valutato intorno ai 10-11 milioni di euro e la viola che per il difensore non ne chiede più di 16-17, ecco che la Juventus dovrebbe aggiungere allo scambio 5-6 milioni cash per provare a chiudere l’operazione.

Una trattativa da tenere in considerazione con Mandragora che può diventare una carta importante da giocarsi dai bianconeri per sorpassare l’Inter su Milenkovic.