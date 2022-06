Flop Milan, attacco diretto: “E’ un passo indietro”

Mentre i cugini nerazzurri annunciano colpi e si preparano ad accogliere Lukaku e Dybala, il Milan è fermo sul mercato: arriva la stoccata

Che il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird sarebbe stato ‘lento’, con la conseguenza di un certo ritardo nell’avvio, e nella felice conclusione, di talune trattative di mercato, lo si sapeva. Esser però arrivati al 22 giugno senza aver messo a segno alcun colpo – se si eccettua il parametro zero Origi – e lamentando un ritardo anche in quegli affari messi in agenda da tempo, forse no. Questo se lo sarebbero aspettato in pochi. Anche l’emergere di forti contrasti tra Ivan Gazidis e Paolo Maldini non ha certo aiutato a migliorare le aspettative dei tifosi rossoneri.

Sull’altra sponda poi, Zhang e Marotta sono assolutamente scatenati. A breve arriva Romelu Lukaku; per Paulo Dybala ci sarà da attendere ma la Joya sarà quasi certamente un giocatore nerazzurro. Bellanova è stato già acquistato, così come Asllani. Insomma, l’Inter ha tutte le carte in regola per presentarsi, ai nastri di partenza del prossimo campionato, davanti ai cugini scudettati. Ne sono convinti anche parecchi addetti ai lavori, che non hanno mancato di far sentire la loro opinione ai microfoni di Radio Radio.

Focolari stronca il mercato del Milan: “Parte dietro l’Inter”

“Il Milan così parte dietro l’Inter. Se tu perdi Kessié e devi arrangiarti è un passo indietro“, ha esordito Furio Focolari all’emittente radiofonica . “Origi non è un grande centravanti, è solo più giovane di Giroud. Mi aspettavo di più visto il frastuono, il cambio di proprietà a quelle cifre. Mi aspettavo un mercato da 100 milioni“.

“Dovendo scegliere prenderei un centrocampista e un difensore: Renato Sanches e Botman andrebbero presi e poi ti arrangi tanto Pioli è abituato. Con questi due giocatori non sarebbe più un miracolo“, ha concluso il noto opinionista.