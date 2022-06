Zaniolo, prima il rinnovo poi l’addio: ecco cosa sta succedendo

In casa Roma ci sono novità nella questione del rinnovo di Nicolò Zaniolo: spunta una possibilità che non esclude l’addio del giocatore

Sulla scia del trionfo europeo in Conference League – e archiviato il primo anno di ‘costruzione’ della mentalità agli ordini di José Mourinho, la Roma si tuffa nella stagione 2022/23 con rinnovate ambizioni di lottare quanto meno per un posto in Champions League. Già preso ‘a zero’ Nemanja Matic, e in corsa per il grande ritorno di Davide Frattesi, il club giallorosso deve anche affrontare la spinosa questione legata a Nicolò Zaniolo, l’eroe della notte di Tirana.

Dapprima l’interesse della Juve, poi quello del Milan, poi le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 hanno reso la situazione abbastanza esplosiva. Il club giallorosso pareva aver rinunciato a sedersi al tavolo della trattativa per il prolungamento dell’accordo, ma le cose, negli ultimi giorni, sarebbero cambiate. Le novità sono presto illustrate dal giornalista Giovanni Capuano, che riporta su Twitter indiscrezioni rivelate da ‘Il Messaggero’.

Spiraglio Zaniolo, rinnovo e addio: il punto

“La Roma incontra l’entourage di Zaniolo per capire se esiste modo di riaprire la trattativa per il rinnovo del contratto che scade nel 2024. C’è anche l’ipotesi del prolungamento di un anno con clausola non superiore ai 40 milioni di euro“, riferisce il quotidiano romano. Questo cambia non di poco lo scenario sul futuro del ragazzo. La volontà del club è quella di trattenere il giocatore, senza però ignorare nè le supposte volontà dello stesso di cambiare aria, nè i milioni che Juve e Milan sono disposte a mettere sul piatto.

Il terrore di arrivare a giugno 2024 col talento libero di accasarsi altrove ossessiona la società giallorossa. Che non esclude una sua partenza ma dietro il pagamento di una somma congura, individuata appunto intorno ai 40 milioni di euro. La prossima stagione dirà molto sull’effettivo contributo del nazionale azzurro, che ha sempre delle potenzialità illimitate che però talvolta – qualcuno dice ‘spesso’ – non si traducono in prestazioni indimenticabili. Le porte per Zaniolo giallorosso a lungo si sono dunque riaperte, ma le finestre per un addio non sembrano ancora chiuse del tutto…