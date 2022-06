Mendes al lavoro per portarlo via: tentativo con la Juve

Jorge Mendes vorrebbe regalare un altro colpo alla Juventus dopo il colpo da urlo di Cristiano Ronaldo: nuova proposta ai bianconeri

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per allestire una rosa super competitiva. Al lavoro ancora l’agente portoghese, Jorge Mendes, che potrebbe così mettere a segno un nuovo colpo, proprio come successe qualche anno fa con Cristiano Ronaldo.

Come svelato da Shay Lugassi sul suo profilo Twitter, il talentuoso giocatore portoghese dell’Atletico Madrid, Joao Felix, è stato offerto al PSG e ad altri club, tra cui la Juventus. Lo stesso allenatore del club spagnolo, Diego Simeone, non considera il giocatore incedibile e il suo agente è in contatto con diversi club. Così in estate potrebbe lasciare i colchoneros per una nuova avventura suggestiva della sua carriera dopo mesi altalenanti nella capitale spagnola.

Calciomercato, Joao Felix idea da urlo per Allegri

La Juventus potrebbe approfittare del suo malcontento per arrivare a colpi da urlo nel reparto offensivo con Joao Felix, voglioso di tornare protagonista con una compagine più adeguata al suo stile di gioco. Allegri potrebbe così avere a disposizione un tridente da urlo con il possibile arrivo anche di Angel Di Maria, pronto a sbarcare in Serie A dopo l’addio al PSG. Al momento sono soltanto idee suggestive in ottica futura per arrivare ad essere protagonisti nuovamente in Champions League.