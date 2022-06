Iniziate le visite mediche: saluta la Juventus

Il Lecce chiude l’affare Frabotta: il terzino sinistro scuola Bologna arriva in giallorosso dalla Juventus. Oggi le visite mediche

Colpo Frabotta per il Lecce: questo pomeriggio l’esterno della Juventus ha sostenuto le visite mediche prima di diventare un nuovo calciatore del neopromosso Lecce.

Il neopromosso Lecce continua a muoversi sul mercato: quest’oggi Gianluca Frabotta ha sostenuto le visite mediche con i salentini di cui sarà il nuovo terzino sinistro. Un importante colpo per la formazione giallorossa, neopromossa in Serie A e intenzionata a diventare una delle rivelazioni del prossimo campionato di massima serie.

Gianluca #Frabotta ha appena iniziato le visite mediche presso il Centro BioLab #avantilecce pic.twitter.com/v5PbG7Tek2 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 25, 2022

Terzino sinistro classe ’99, Gianluca Frabotta può giocare anche da esterno di centrocampo e da difensore centrale, sia a quattro che in una linea a tre. Un vero e proprio jolly difensivo per la formazione salentina. Nella scorsa stagione Gianluca Frabotta ha giocato in prestito all’Hellas Verona, collezionando appena due gettoni di presenza dopo le sedici apparizioni con la Juventus nell’annata precedente.

Calciomercato Lecce, visite mediche per Frabotta

Legato alla Juventus da altri tre anni di contratto, Gianluca Frabotta arriva al Lecce in prestito, con possibilità di riscatto da parte dei pugliesi ed eventuale controriscatto in favore dei bianconeri. Oggi le visite mediche presso il Centro BioLab, nelle prossime ore l’annuncio ufficiale.