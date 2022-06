Pronto il piano B del Milan: che ‘scippo’ a Sarri

Il Milan ha individuato un piano B, che potrebbe concretizzarsi nel caso non arrivassero alcuni obiettivi: ‘scippo’ alla Lazio di Sarri

Non è un momento semplice per il Milan. Al contrario di quanto ci si aspettasse dopo la vittoria dello scudetto, si avverte un po’ di preoccupazione nell’ambiente rossonero. Il motivo è ormai noto a tutti: Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno ancora rinnovato i loro contratti in scadenza giugno 2023 e ciò inevitabilmente sta causando un rallentamento evidente in ambito di calciomercato.

Il ‘Diavolo’ aveva puntato da mesi alcuni calciatori e uno di questi è sfumato definitivamente. Botman, infatti, ha deciso di non aspettare più i rossoneri, sposando il progetto del Newcastle. Sono a rischio, poi, gli arrivi alla corte di Pioli di Charles De Ketelaere e Renato Sanches, finito nel mirino di Luis Campos e del Paris Saint Germain. Se tali obiettivi dovessero sfumare, però, i lombardi avrebbero già pronto il piano B su cui eventualmente fiondarsi.

Calciomercato Milan, piano B Luis Alberto

Stiamo parlando di Luis Alberto, pedina che piace da tempo al Milan. Il feeling con Maurizio Sarri non è scattato, di conseguenza l’addio alla Lazio questa estate è uno scenario assolutamente realistico. Ci sta provando il Siviglia, che ha offerto ai biancocelesti 16 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Il patron Lotito, dal canto suo, ne vorrebbe 20-25 per chiudere. Pista da tenere sotto osservazione, il Milan è vigile.