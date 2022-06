Il Verona piazza un altro colpo in attacco: affare in chiusura

Il Verona si avvicina ad un altro attaccante della Serie A: affare vicino alla chiusura

Il calciomercato in Serie A si muove anche per le squadre meno blasonate ma che hanno voglia di puntare a qualcosa di importante nel prossimo campionato.

Una di queste è l’Hellas Verona che ha cominciato a muoversi con insistenza sul mercato e ha già piazzato il primo colpo. In arrivo dal Venezia Thomas Henry, attaccante francese classe ’94, reduce da 9 gol in Serie A. Il centravanti ex Nantes arriva con la formula del prestito oneroso ma potrebbe non essere l’unico rinforzo in attacco per Gabriele Cioffi. Infatti il Verona oltre a Strootman per il centrocampo e Pablo Marì per la difesa, sta seguendo da vicinissimo Milan Djuric e nella prossima settimana, come riportato da ‘Sky Sport’, potrebbe chiudere l’affare.

L’Hellas ad un passo da Djuric

Il Verona ha tempestivamente mosso passi importanti per Djuric che ha già salutato la Salernitana dopo 4 stagioni, attraverso un messaggio di ringraziamento a società e tifosi. Sul bosniaco era forte la concorrenza soprattutto di Cremonese e Genoa ma il Verona ha fatto lo sprint vincente, raggiungendo l’accordo col giocatore sulla base di un contratto triennale.

Manca poco alla fumata bianca e già la prossima settimana Djuric potrebbe diventare un nuovo giocatore del Verona, arricchendo il parco attaccanti già molto vario di Cioffi. Il tecnico ex Udinese avrà a disposizione Caprari, Simeone, Lasagna, il neo acquisto Henry e, con tutta probabilità, anche Milan Djuric.