Juventus, il piano per Neymar: PSG pronto a tutto

Il PSG sembrerebbe aver deciso il futuro di Neymar quale sarà: la Juventus continua a sognare il brasiliano. I parigini hanno un piano

Il calciomercato della Juventus deve ancora decollare ufficialmente e ce ne siamo accorti tutti. In attesa dell’arrivo di Paul Pogba i bianconeri continuano a lavorare per costruire una rosa solida e vincente, due caratteristiche che sembrano essere mancate nella stagione che si è chiusa da poco.

Inoltre durante la sessione estiva di calciomercato è sempre lecito sognare grandi colpi, così come la Juventus sogna l’arrivo di Neymar dal PSG. La situazione del brasiliano nel club parigino sembrerebbe essere molto complicata attualmente. Ma il PSG sembrerebbe avere un piano ben preciso, forse drastico.

Calciomercato Juventus, Neymar isolato dal PSG

Si passa alle mosse drastiche in casa PSG per liberarsi dei giocatori che non faranno parte del progetto nella prossima stagione. Uno di questi sembrerebbe essere Neymar, che sarebbe in rottura con il club parigino. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Ok Diario’, il brasiliano sembrerebbe essere stato messo alla porta dal PSG e nel caso in cui si rifiutasse di partire verrebbe addirittura isolato dal club.

A sognare il suo arrivo continua a essere la Juventus, squadra a cui il brasiliano è stato accostato. L’operazione per portare Neymar in bianconero però sarebbe molto, troppo difficile al momento, soprattutto economicamente. Dunque il futuro di Neymar continua a essere tutto da decidere, ma vederlo in maglia bianconera sarà molto difficile.