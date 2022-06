La Juve e il colpo Koulibaly: cifra choc

Stangata a Kalidou Koulibaly da parte dell’agente: valutazione alta per De Ligt

La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un difensore che possa rimpiazzare Giorgio Chiellini e affiancare De Ligt nella prossima stagione.

Sono tante le voci di mercato attorno a Matthijs De Ligt ma i bianconeri vogliono tenerlo a meno di clamorose proposte economiche. Il difensore olandese è considerato un pilastro del club e non andrà via per meno di 80 milioni di euro. La Juve, però, continua a tenere viva la pista Kalidou Koulibaly. In merito ai due difensori appena citati è intervenuto l’avvocato Beppe Bozzo, agente sportivo, che si è soffermato sulla valutazione di De Ligt ma non solo.

Attacco frontale a Koulibaly

Beppe Bozzo ha confermato il valore di De Ligt mentre su Koulibaly è stato piuttosto netto nella sua valutazione: “La Juventus nell’estate del 2019 ha pagato De Ligt 75 milioni di euro. Considerando che in tre anni non si è deprezzato, non possono venderlo per meno di 100 milioni e preferibilmente senza l’inserimento di contropartite. Mentre Koulibaly lo valuto 15 milioni di euro“.