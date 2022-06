Entra in scena Mourinho: affare a rischio per il Milan

Mourinho si inserisce nella corsa al big e potrebbe complicare i piani del Milan

Il Chelsea è una delle grandi protagoniste del calciomercato e potrebbe diventare una fonte preziosa per la Serie A. Ormai manca solo l’ufficialità per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter ma i movimenti tra i club italiani e i Blues non si fermano a ‘Big Rom‘.

Il Chelsea potrebbe aprire anche al prestito di altri due attaccanti. Uno di questi è Timo Werner, nel mirino della Juventus per il dopo Morata. L’altro è Hakim Ziyech, marocchino classe ’93. L’ex Ajax ha un contratto con i Blues fino al 2025 ma con Tuchel non ha trovato continuità di prestazioni nell’ultima stagione. Nell’ultima annata ha collezionato 8 gol tra Premier League e coppe ma spesso non è stato scelto come titolare. I colpi non gli sono mai mancati e le sue caratteristiche potrebbero far molto comodo al Milan che cerca un giocatore tecnico proprio su quella zona di campo.

Asta per Ziyech: Milan, Roma e Marsiglia

Ziyech potrebbe essere liberato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, in maniera analoga all’operazione Lukaku. Sul nazionale marocchino, però, non c’è solo il Milan ma anche la Roma che ha grandi progetti per la prossima stagione. I giallorossi cercano un top player e Ziyech potrebbe corrispondere all’identikit ma la concorrenza arriva anche dalla Francia con l’Olympique Marsiglia che potrebbe inserirsi nella corsa all’attaccante.