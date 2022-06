Ora cambia tutto per la Juve: ‘assist’ al bacio di Simeone

L’Atletico Madrid e il suo allenatore, Diego Simeone, hanno preso una decisione in ambito di calciomercato che può favorire la Juventus

Paul Pogba e Angel Di Maria. La Juventus sta per mettere a segno una doppietta che certamente sposterà gli equilibri in Serie A. Trattasi di giocatori che nel massimo campionato italiano possono rivelarsi tranquillamente dominanti, anche se qualche piccolo dubbio su entrambe le pedine c’è. Il centrocampista francese viene da anni di appannamento al Manchester United, in cui non è riuscito a esprimere tutto il suo fantastico potenziale.

Per quanto riguarda, invece, l’esterno ex Paris Saint Germain, il discorso è differente. Le incertezze hanno a che fare più che altro con la presenza del Mondiale e la grande voglia del calciatore di tornare in Argentina (col Rosario Central di Carlitos Tevez pronto ad accoglierlo la prossima estate). Ma a prescindere da tutto, senza dubbio, le importanti doti di questi due calciatori faranno molto comodo a Massimiliano Allegri, che non vede l’ora di iniziare a lavorare con loro. Finisce qui? No, perché la ‘Vecchia Signora’ ha bisogno di realizzare altri interventi nella rosa da qui al termine del calciomercato. Sappiamo, in particolare, che la dirigenza torinese è alla ricerca di un terzino sinistro forte e giovane.

Calciomercato Juventus, si riapre la pista Renan Lodi: ‘assist’ di Simeone

Alex Sandro è lontano parente della sua miglior versione, mentre Luca Pellegrini non convince a pieno. Serve un rinforzo da quella parte e, in tal senso, Diego Simeone potrebbe fornire un assist non da poco alla Juventus. Difatti, il tecnico dell’Atletico Madrid avrebbe deciso di non puntare più su Renan Lodi, che nell’ultima stagione non ha dato le giuste garanzie a livello di prestazioni.

Dunque, il terzino brasiliano non gode affatto della piena fiducia del proprio allenatore, anzi. Il mister argentino, dal canto suo, vorrebbe un cambio immediato e, stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, i Colchoneros avrebbero già individuato in Johan Mojica dell’Elche il rimpiazzo ideale. Il club spagnolo sarebbe intenzionato a pagare i 5,5 milioni di euro della clausola presente nel contratto dell’esterno colombiano. Una mossa che potrebbe consentire alla Juventus di riaprire la pista Renan Lodi, la cui valutazione si attesta sui 25 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2025). Staremo a vedere.