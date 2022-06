Tripla cessione e affondo: così soffiano il bomber alla Juventus

Il calciomercato estivo si infiamma in casa Juventus, ma un bomber nel mirino potrebbe essere soffiato: tripla cessione e colpo

La Juventus deve ancora sbloccare il proprio calciomercato in entrata ufficialmente. Gli arrivi di Pogba e Di Maria sembrerebbero essere vicini, ma in maniera ufficiale ancora nulla è stato confermato. Nel frattempo la società juventina guarda anche altrove per cercare rinforzi, così da colmare le lacune presenti nella rosa di Allegri.

Uno dei giocatori messi nel mirino dalla Juventus sembrerebbe essere Giovanni Simeone, attaccante del Verona che ha vissuto una stagione positiva in gialloblu. Il colpo però potrebbe sfumare per la Juventus, con il Siviglia pronto a tutto per averlo. Tre cessioni in programma per puntare sul ‘Cholito’.

Calciomercato Juventus, Simeone soffiato dal Siviglia: il piano di Monchi

È pronto per il grande salto Giovanni Simeone, che dal Verona potrebbe ora passare a una big. I 17 gol messi a segno in questa stagione lo hanno fatto finire nel mirino della Juventus, che lo vorrebbe come vice Vlahovic. Ma per i bianconeri la strada che porta al bomber potrebbe complicarsi.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Siviglia sembrerebbe pronto a tutto per il bomber. Monchi infatti per finanziare il colpo sarebbe pronto a mettere alla porta tre attaccanti, ovvero: En-Nesyri, Luuk de Jong e Munir. La tripla cessione potrebbe così finanziare il colpo Simeone, con la Juventus che vedrebbe sfumare l’obiettivo.