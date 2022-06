Un altro sacrificio per l’Inter: Simeone lo vuole e prepara il super scambio

L’Inter sta muovendo diverse pedine in queste ore. Dal ritorno di Lukaku alla trattativa Dybala fino all’eventuale sacrificio di Skriniar. Occhio però anche ad un altro titolare di Inzaghi

Il Paris Saint Germain resta in pressione su Milan Skriniar, che potrebbe quindi essere il grande sacrificio di questa calda estate di calciomercato dell’Inter. I nerazzurri restano tra le big più attive in Serie A con diversi nuovi arrivi, uno su tutti il rientro di Romelu Lukaku, ed anche una eventuale cessione da piazzare proprio all’altare dei conti. Il centrale slovacco piace tanto ai parigini con cui però c’è ancora una forbice economica da stringere e colmare. Al netto di Skriniar però l’Inter dovrà tenere gli occhi aperti anche su un altro titolare dell’undici della scorsa stagione di Simone Inzaghi.

Si tratta di Denzel Dumfries, laterale destro arrivato per sostituire Hakimi un anno fa e capace di entrare, dopo una normale fase di ambientamento, al meglio nei meccanismi del tecnico interista. La freccia olandese ha offerto costanza di rendimento e il giusto mix di fase offensiva e difensiva, ottenendo ottimi consensi e l’incremento inevitabile sia del prezzo sul mercato che di occhi indiscreti su di lui. In particolare potrebbe pensarci Diego Simeone.

Calciomercato Inter, Dumfries nel mirino di Simeone: suggestione di scambio con Saul Niguez

In casa Inter occhio quindi anche alla posizione di Dumfries che ha giocato bene e visto lievitare quotazione e attenzioni delle big. Potrebbe provarci l’Atletico Madrid che ha bisogno nel ruolo di una nuova freccia giovane e di valore. Simeone, al quale era già stato accostato qualche tempo fa, potrebbe mettere sul piatto in uno scambio alla pari il rientrante Saul Niguez che al contrario ha visto crollare la valutazione dopo l’anno al Chelsea in cui ha giocato poco e non bene.

Lo spagnolo, che ha visto scendere la quotazione sui 30 milioni di euro non ha vissuto momenti felici a Londra e va a caccia di una nuova realtà. Potrebbe essere la pedina con cui Simeone potrebbe provare ad intrigare l’Inter.