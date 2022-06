Assalto al bomber della Serie A: la big della Liga in pole

Il bomber della Serie A potrebbe approdare in Spagna: una big ha avviato i contatti con l’agente

Il calciomercato degli attaccanti è sempre più caldo in Serie A. Nella giornata di ieri è arrivato Divock Origi a Milano e oggi è stata la volta di Lukaku, sponda Inter.

Molti attaccanti, però, potrebbero anche lasciare il campionato di Serie A. Uno di questi potrebbe essere Edin Dzeko, richiesto in Liga. Dalla Spagna, però, è forte l’interesse anche per Giovanni Simeone. Il ‘Cholito’ è reduce da una grande stagione in Serie A, chiusa con 17 gol e 6 assist. Di recente è stato riscattato dall’Hellas Verona che lo ha acquistato dal Cagliari per 12 milioni di euro. Il suo destino, però, potrebbe essere lontano dall’Italia. Il Siviglia, infatti, come riportato dal sito web spagnolo ‘todofichajes.com’, lo ha messo nel mirino.

Il Siviglia all’assalto di Simeone

Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha già avviato i contatti con l’entourage di Simeone. Il ‘Cholito’ vorrebbe giocare in Spagna, anche per poter affrontare da avversario il padre Pablo, attuale allenatore dell’Atletico Madrid. Lopetegui ha dato il via libera al suo arrivo ma l’Hellas Verona chiede circa 18-20 milioni di euro per lasciarlo andare. Una cifra che permetterebbe al club veneto di fare una plusvalenza non da poco.