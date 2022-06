Adessio è UFFICIALE: la Juventus saluta Bernardeschi

La Juventus e Federico Bernardeschi si salutano ufficialmente: il comunicato del club sull’addio dell’esterno

Le manovre in casa Juventus, per quanto riguarda il calciomercato estivo, proseguono. Se in entrata sembra fatta per il doppio colpo da sogno che porterà Paul Pogba e Angel Di Maria alla corte di Allegri, la ‘Vecchia Signora’ deve fare anche i conti con gli addii: uno su tutti, adesso ufficiale, è quello di Federico Bernardeschi.

L’esterno non ha rinnovato il suo accordo in scadenza nella giornata odierna e lascia dunque i bianconeri, dopo una stagione tra alti e bassi.

Addio Bernardeschi: il comunicato della Juventus