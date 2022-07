Offerto ancora alla Juventus a cifre astronomiche: tre club in pole

I giocatori che erano in scadenza sono ufficialmente svincolati. Offerto l’attaccante alla Juventus, ma le cifre sono astronomiche

Aperto il calciomercato estivo ufficialmente, la Juventus adesso può investire sui giocatori che sono andati in scadenza di contratto con i loro club e ora sono liberi a parametro zero. I bianconeri stanno tenendo d’occhi diversi profili a parametro zero, ovviamente su tutti quello di Paul Pogba.

A essere proposto nuovamente alla Juventus sembrerebbe essere stato Ousmane Dembele, attaccante classe ’97 che ha lasciato il Barcellona ed è attualmente svincolato. Le cifre che però l’entourage del calciatore francese chiederebbero per la firma sarebbero al momento troppo alte per le casse della Juventus. Tre top club in pole position.

Calciomercato Juventus, cifre troppo alte per Dembele: Psg, Chelsea e Bayern in pole

Ousmane Dembele ha deciso di dire addio al Barcellona lasciando scadere il proprio contratto. Così adesso l’attaccante francese classe ’97 è alla ricerca di una nuova avventura per la prossima stagione. Tra i club accostati al giocatore c’è anche la Juventus, che ha fiutato l’occasione a parametro zero, che al momento però non sarebbe sostenibile economicamente.

Infatti la richiesta dell’entourage sarebbe di 15 milioni più ricche commissioni. Una richiesta troppo alta dunque che la Juventus non può permettersi al momento di sostenere. Così, secondo quanto riportato da ‘Barca Universal’, in pole position per Dembele ci sarebbero il Chelsea, il Bayern Monaco e il PSG, che si sfidano per mettere a segno il colpo a parametro zero.