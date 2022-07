Inter, Skriniar sacrificato per il sogno a centrocampo

L’Inter si prepara a dire addio a Milan Skriniar, che potrebbe essere sacrificato per finanziare il sogno a centrocampo

Il calciomercato dell’Inter è iniziato con colpi importanti messi a segno. Oltre a Henrikh Mkhitaryan e Onana a parametro zero, i nerazzurri hanno accolto anche il ritorno di Lukaku e Asllani dall’Empoli. Adesso però l’Inter non si vuole fermare e pianifica un colpo importante dalla Serie A. Un vero e proprio sogno.

Per metterlo a segno però i nerazzurri dovranno sacrificare un big, che molto probabilmente sarà Milan Skriniar. Infatti il centrale difensivo potrebbe essere sacrificato per un colpo importante. Questo potrebbe essere il sogno a centrocampo dalla Serie A.

Calciomercato Inter, sogno Milinkovic-Savic col tesoretto di Skriniar

Il futuro dell’Inter sembrerebbe ormai scritto, con un sacrificio importante per finanziare nuovi colpi altrettanto importanti. Il sacrificato illustre potrebbe essere Milan Skriniar, che si avvicina sempre di più al PSG. Con il suo addio l’Inter potrebbe provare a realizzare un sogno a centrocampo.

Infatti come riportato da Fabio Bergomi sul suo profilo Twitter, l’Inter con il ricavato della cessione di Skriniar potrebbe finanziare il sogno Milinkovic-Savic. Dunque potrebbe riaprirsi la pista Inter per il centrocampista della Lazio che è oggetto del desiderio di tanti top club in Europa e in Italia.